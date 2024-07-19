Зеленский призвал Стармера разрешить удары вглубь территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру Великобритании Киру Стармеру с просьбой помочь Украине получить возможность применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Об этом он заявил на внеочередном заседании правительства Великобритании, сообщает Европейская правда.

По словам украинского лидера, если ограничения на применение западного оружия снимут, это поможет Киеву укрепить свою оборону и уничтожать оружия в РФ.

Обсуждая вопросы дальнобойного оружия, Зеленский отметил, что "у нас все еще нет главного ответа на этот вопрос".

"Я прошу вас продемонстрировать свое лидерство (в этом вопросе)" , – обратился он к Стармеру.

Он добавил, что способность использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России важна для усилий Украины по защите от агрессии Москвы.

Напомним, украинский президент в пятницу посещает внеочередное заседание правительства Великобритании.