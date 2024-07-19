$1000 за "бронь": на хабарі затримали працівника Одеської ОВА

Правоохоронці викрили головного спеціаліста Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської облдержадміністрації на хабарі в 1 тисячу доларів за "допомогу" в "бронюванні" працівників одного з приватних підприємств.﻿﻿ Про це заявили в Одеській обласній прокуратурі, повідомляє Українська правда.

"За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури на корупції викрито головного спеціаліста Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної (військової) адміністрації.

Йому інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України)" , – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, за винагороду підозрюваний обіцяв керівнику одному з приватних підприємств домовитися з посадовими особами Генерального штабу Міністерства оборони України та Міністерства економіки України, щоб отримати дозвіл на бронювання працівників від мобілізації.

Держслужбовця затримали після передачі йому 1 тисячі доларів хабаря.

Наразі до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.