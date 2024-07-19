$1000 за "бронь": на взятке задержали работника Одесской ОГА

Правоохранители разоблачили главного специалиста Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации на взятке в 1 тысячу долларов за "помощь" в "бронировании" работников одного из частных предприятий.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Одесской областной прокуратуры, сообщает Украинская правда.

"При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры на коррупции разоблачен главный специалист Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной государственной (военной) администрации.

Ему инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)" , – говорится в сообщении.

По данным следствия, за вознаграждение подозреваемый обещал руководителю одного из частных предприятий договориться с должностными лицами Генерального штаба Министерства обороны Украины и Министерства экономики Украины, чтобы получить разрешение на бронирование работников от мобилизации.

Госслужащего задержали после передачи ему 1 тысячи долларов взятки.

Сейчас в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.