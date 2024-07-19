Кулеба поговорив з очільником МЗС Індії про "подальший розвиток відносин"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром, повідомляє Радіо Свобода.

Міністр додав, що розмова стала продовженням його візиту до Нью-Делі та зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в Італії.

"Я обговорив із моїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром подальший розвиток двосторонніх українсько-індійських відносин" , – заявив Кулеба.

Джайшанкар підтвердив, що "хороша розмова" стосувалася розвитку відносин між Києвом і Нью-Делі.

Днями медіа повідомили про виклик посла України в Індії до МЗС країни через критику поїздки прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Росії, яку висловив президент України Володимир Зеленський. Міністерство закордонних справ не реагувало на це повідомлення.

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