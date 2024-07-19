Кулеба поговорил с главой МИД Индии о "дальнейшем развитии отношений"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, сообщает Радио Свобода.

Министр добавил, что разговор стал продолжением его визита в Нью-Дели и встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Италии.

"Я обсудил с моим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром дальнейшее развитие двусторонних украино-индийских отношений" , – заявил Кулеба.

Джайшанкар подтвердил, что "хороший разговор" касался развития отношений между Киевом и Нью-Дели.

На днях медиа сообщили о вызове посла Украины в Индии в МИД страны из-за критики поездки премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, которую выразил президент Украины Владимир Зеленский. Министерство иностранных дел не реагировало на это уведомление.

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