Понад 40 країн Європи погодили план проти "тіньового флоту" РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що 44 європейські країни схвалили спільний план для протидії російському "тіньовому флоту" нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій. Про це пише Bloomberg у п’ятницю, 19 липня, повідомляє Корреспондент.

Згідно з опублікованою заявою на Даунінг-стріт, спільний "заклик до дій" має на меті порушити роботу флоту з близько 600 суден, які використовуються Москвою для транспортування приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день.

Уряд Великої Британії також оголосив про санкції проти 11 танкерів, які використовувалися для перевезення російської нафти.

"Разом з нашими європейськими партнерами ми надіслали чіткий сигнал тим, хто сприяє спробам Путіна обійти санкції: ми не дозволимо російському тіньовому флоту і брудним грошам, які він генерує, пересуватися європейськими водами і ставити під загрозу нашу безпеку" , - наголосив Стармер.

Уряд Великої Британії зазначає, що цей флот фінансує російську військову машину в Україні та становить екологічну загрозу для європейських водних шляхів. Щобільше, деякі кораблі також використовуються як станції прослуховування та для перевезення зброї.

Росія на тлі західних санкцій накопичила тіньовий флот для перевезення своєї нафти по всьому світу, а тепер з'являється все більше свідчень того, що Москва почала робити те саме щодо скрапленого природного газу.