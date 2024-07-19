Более 40 стран Европы согласовали план против "теневого флота" РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что 44 европейских страны одобрили общий план для противодействия российскому "теневому флоту" нефтяных танкеров, используемых для обхода международных санкций. Об этом пишет Bloomberg в пятницу, 19 июля, сообщает Корреспондент.

Согласно опубликованному заявлению на Даунинг-стрит, совместный "призыв к действиям" преследует цель нарушить работу флота из около 600 судов, используемых Москвой для транспортировки примерно 1,7 миллиона баррелей нефти в день.

Правительство Великобритании также объявило о санкциях против 11 танкеров, которые использовались для перевозки российской нефти.

"Вместе с нашими европейскими партнерами мы послали четкий сигнал тем, кто способствует попыткам Путина обойт﻿и санкции: мы не позволим российскому теневому флоту и генерируемым им грязным деньгам передвигаться по европейским водам и ставить под угрозу нашу безопасность" , - подчеркнул Стармер.

Правительство Великобритании отмечает, что этот флот финансирует российскую военную машину в Украине и представляет экологическую угрозу европейским водным путям. Более того, некоторые корабли также используются как станции прослушивания и для перевозки оружия.

Россия на фоне западных санкций накопила теневой флот для перевозки своей нефти по всему миру, а теперь появляется все больше свидетельств того, что Москва начала делать то же самое по сжиженному природному газу.