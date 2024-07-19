Україна та Британія підписали оборонну угоду на понад 2,5 млрд доларів
Україна та Велика Британія уклали угоду про розвиток оборонних спроможностей. Вона передбачає постачання, ремонт та виробництво зброї, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Британії Джон Хілі за присутності президента Володимира Зеленського та прем'єра Кіра Стармера.
Документ дасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти в оборонній сфері. Йдеться, зокрема, про постачання, налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки і боєприпасів.
Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,5 млрд доларів). Ця сума може бути збільшена в майбутньому. Термін погашення кредиту - 15 років.
Як пояснюють в Офісі президента, угода допоможе до 2026 року забезпечити Сили оборони України системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка.
"Ця угода знизить навантаження на державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все - у сфері протиповітряної оборони", - зазначив Рустем Умєров.
У Міноборони наголошують, що контроль за використанням коштів здійснюватиметься спільною комісією з представників обох урядів.
Візит Зеленського до Британії
Вчора, 18 липня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Британії з робочим візитом. Він взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти, зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, а також королем Чарльзом. Крім того, Зеленський візьме участь у позачерговому засіданні британського уряду.
Володимир Зеленський став першим іноземним гостем на Даунінг-стріт з моменту обрання Стармера новим прем'єром.
Під час візиту Зеленського прем'єр Великої Британії пообіцяв подвоїти підтримку України.