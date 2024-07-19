Украина и Британия заключили оборонное соглашение на более чем 2,5 млрд долларов

Украина и Великобритания заключили соглашение о развитии оборонных возможностей. Оно предусматривает поставку, ремонт и производство оружия, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Соглашение по официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей Украины подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Британии Джон Хили в присутствии президента Владимира Зеленского и премьера Кира Стармера.

Документ дает возможность начать украинско-британские проекты в оборонной сфере. Речь идет, в частности, о поставках, ремонте и частичном производстве систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов.

Соглашение предусматривает, что британские поставщики смогут заключить кредитные договоры и контракты с Украиной на 2 млрд фунтов стерлингов (более 2,5 млрд долларов). Эта сумма может быть увеличена в будущем. Срок погашения кредита - 15 лет.

Как объясняют в Офисе президента, соглашение поможет до 2026 года обеспечить Силы обороны Украины системами противовоздушной обороны, радиолокационными средствами и средствами поражения, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца.

"Это соглашение снизит нагрузку на государственный бюджет и позволит в краткосрочной перспективе получить необходимое вооружение для защиты нашего государства, прежде всего - в сфере противовоздушной обороны" , - отметил Рустем Умеров.

В Минобороны отмечают, что контроль за использованием средств будет осуществляться совместной комиссией из представителей обоих правительств.

Визит Зеленского в Британию

Вчера, 18 июля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с рабочим визитом. Он принял участие в саммите Европейского политического сообщества, встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером, а также королем Чарльзом. Кроме того, Зеленский примет участие во внеочередном заседании британского правительства.

Владимир Зеленский стал первым иностранным гостем на Даунинг-стрит с момента избрания Стармера новым премьером.

В ходе визита Зеленского премьер Великобритании пообещал удвоить поддержку Украины.