У РФ засудили американського журналіста Гершковича на 16 років

Свердловський обласний суд у Єкатеринбурзі на закритому процесі засудив журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича до 16 років колонії суворого режиму у справі про шпигунство. Звинувачення вимагало для нього 18 років позбавлення волі, повідомляє Радіо Свобода.

Процес розпочався наприкінці червня та був відкладений до 18 липня, коли в суді допитували свідків та вивчали докази. Це зайняло лише один день. 19 липня в суді пройшли суперечки сторін. Представник прокуратури після суду не став відповідати на запитання журналістів про те, чому судове слідство тривало такий короткий термін.

Гершкович - перший американський журналіст, звинувачений у шпигунстві з часів СРСР. За версією слідства, Гершкович за завданням ЦРУ збирав відомості про "Уралвагонзавод", який виробляє та ремонтує військову техніку. Слідство стверджує, що ці відомості містять держтаємницю. Журналіст провів 15 місяців у СІЗО. За статтею про шпигунство йому могло загрожувати від 10 до 20 років ув'язнення.

Гершкович вину не визнав. Журналіст наполягає, що у Росії займався виключно журналістською діяльністю. Слідство не надало публічних доказів шпигунства, тільки заявило, що журналіста нібито спіймали "за руку" і працювали на американську розвідку.

Представники США та The Wall Street Journal назвали справу сфабрикованою. Держдепартамент США надав Гершковичу статус "неправомірно затриманого".

Джерела, близькі до російських та американських політичних кіл, повідомляли, що журналіста можуть утримувати для обміну на російських громадян, які перебувають у в'язницях США. Імена росіян, можливих кандидатів на обмін не розголошувалися.

Москва та Вашингтон заявляли про готовність обговорювати обмін, але жодна зі сторін не називала ні термінів, ні умов для нього.

Гершкович народився в Нью-Джерсі в сім'ї вихідців із СРСР і займався репортерською роботою в Росії з 2018 року. Журналіст не залишив територію Росії навіть після запровадження тотальної військової цензури після початку війни проти України.

У російських в'язницях також перебувають колишній морський піхотинець і громадянин США Пол Вілан, засуджений за статтею про шпигунство, і журналістка Радіо Свобода Алсу Курмашова, яка має громадянство Росії та Сполучених Штатів. Її звинувачують у поширенні так званих фейків про російську армію.

