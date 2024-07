В РФ приговорили американского журналиста Гершковича к 16 годам

Свердловский областной суд в Екатеринбурге на закрытом процессе приговорил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Обвинение запрашивало для него 18 лет лишения свободы, сообщает Радио Свобода.

Процесс начался в конце июня и был отложен до 18 июля, когда в суде допрашивали свидетелей и изучали доказательства. Это заняло всего один день. 19 июля в суде прошли прения сторон. Представитель прокуратуры после суда не стал отвечать на вопрос журналистов о том, почему судебное следствие длилось столь короткий срок.

Гершкович — первый американский журналист, обвиняемый в шпионаже со времён СССР. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ собирал сведения об "Уралвагонзаводе", который производит и ремонтирует военную технику. Следствие утверждает, что эти сведения содержат гостайну. Журналист провёл 15 месяцев в СИЗО. По статье о шпионаже ему могло грозить от 10 до 20 лет заключения.

Гершкович вину не признал. Журналист настаивает, что в России занимался исключительно журналисткой деятельностью. Следствие не предоставило публичных доказательств шпионажа, только заявило, что журналист якобы был пойман "за руку" и работал на американскую разведку.

Представители США и The Wall Street Journal назвали дело сфабрикованным. Госдепартамент США присвоил Гершковичу статус "неправомерно задержанного".

Источники, близкие к российским и американским политическим кругам, сообщали, что журналиста могут удерживать для обмена на российских граждан, находящихся в тюрьмах США. Имена россиян, возможных кандидатов на обмен, не разглашались.

Москва и Вашингтон заявляли о готовности обсуждать обмен, но ни одна из сторон не называла ни сроков, ни условий для него.

Гершкович родился в Нью-Джерси в семье выходцев из СССР и занимался репортёрской работой в России с 2018 года. Журналист не покинул территорию России даже после введения тотальной военной цензуры после начала войны против Украины.

В российских тюрьмах также находятся бывший морской пехотинец и гражданин США Пол Уилан, осуждённый по статье о шпионаже, и журналистка Радио Свобода Алсу Курмашева, имеющая гражданство России и Соединённых Штатов. Её обвиняют в распространении так называемых фейков о российской армии.

Copyright (c)2024 RFE/RL, Inc. Used with the permission of Radio Free Europe/Radio Liberty, 1250 Connecticut Ave NW, Ste 450, Washington DC 20036.