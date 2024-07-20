Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
Український президент Володимир Зеленський в ході розмови із Дональдом Трампом обговорив, зокрема, підтримку Києва з боку Вашингтона. Також сторони домовилися про особисту зустріч. З посиланням на соцмережі Зеленського, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Президент зазначив, що їхня розмова відбулася "щоб привітати його з висуненням від Республіканської партії та засудити шокуючу спробу вбивства в Пенсільванії".
"Я побажав йому сил і абсолютної безпеки в майбутньому", - написав Зеленський.
Також він відзначив "життєво важливу двопартійну та двопалатну підтримку США у захисті свободи та незалежності нашої нації".
"Україна завжди буде вдячна Сполученим Штатам за допомогу у зміцненні нашої спроможності протистояти російському терору. Щодня тривають російські напади на наші міста та села", - йдеться в публікації Зеленського.
Крім того, президент України поінформував про домовленість "із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.