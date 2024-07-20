Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Український президент Володимир Зеленський в ході розмови із Дональдом Трампом обговорив, зокрема, підтримку Києва з боку Вашингтона. Також сторони домовилися про особисту зустріч.﻿ З посиланням на соцмережі Зеленського, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Президент зазначив, що їхня розмова відбулася "щоб привітати його з висуненням від Республіканської партії та засудити шокуючу спробу вбивства в Пенсільванії".

"Я побажав йому сил і абсолютної безпеки в майбутньому" , - написав Зеленський.

Також він відзначив "життєво важливу двопартійну та двопалатну підтримку США у захисті свободи та незалежності нашої нації".

"Україна завжди буде вдячна Сполученим Штатам за допомогу у зміцненні нашої спроможності протистояти російському терору. Щодня тривають російські напади на наші міста та села" , - йдеться в публікації Зеленського.

Крім того, президент України поінформував про домовленість "із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.