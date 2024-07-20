Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе общения с Дональдом Трампом обсудил, в частности, поддержку Киева со стороны Вашингтона. Также стороны договорились о личной встрече. Со ссылкой на соцсети Зеленского, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Президент отметил, что их разговор состоялся "чтобы поздравить его с выдвижением от Республиканской партии и осудить шокирующую попытку убийства в Пенсильвании".

"Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем" , – написал Зеленский.

Также он отметил "жизненно важную двухпартийную и двухпалатную поддержку США в защите свободы и независимости нашей нации".

"Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей способности противостоять российскому террору. Каждый день продолжаются российские нападения на наши города и села" , - говорится в публикации Зеленского.

Кроме того, президент Украины проинформировал о договоренности "с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно длительным".