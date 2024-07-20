Сили ППО вночі знищили 12 "Шахедів" та один БПЛА - Повітряні сили

Вночі 20 липня Сили оборони збили 12 російських ударних безпілотників типу Shahed та один БПЛА невстановленого типу.﻿ З посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука, повідомляє Укрінформ.

Вночі 20 липня росіяни завдали по Україні удару трьома балістичними ракетами наземного базування «Іскандер-М» з Воронезької області, а також однією крилатою ракетою «Іскандер-К» та 16 ударними БПЛА типу Shahed із Курської області та застосували один БПЛА невстановленого типу.

Були атаковані Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Київська області.

В результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних сил збили 12 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 та один БПЛА невстановленого типу.