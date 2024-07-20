Силы ПВО ночью уничтожили 12 "Шахедов" и один БПЛА - Воздушные силы

Ночью 20 июля Силы обороны сбили 12 российских ударных беспилотников типа Shahed и один БПЛА неустановленного типа. Со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, сообщает Укринформ.

Ночью 20 июля россияне нанесли по Украине удар тремя баллистическими ракетами наземного базирования «Искандер-М» из Воронежской области, а также одной крылатой ракетой «Искандер-К» и 16 ударными БПЛА типа Shahed из Курской области и применили один БПЛА неустановленного типа.

Были атакованы Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных сил сбили 12 ударных БПЛА типа Shahed-131/136 и один БПЛА неустановленного типа.