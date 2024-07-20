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Окупанти атакували Херсонську лікарню, знищили евакуаційну автівку

Окупанти атакували Херсонську лікарню, знищили евакуаційну автівку
Фото: t.me/denisova_liudmyla

Російські окупанти у ніч на 20 липня дронами атакували Херсон та спалили евакуаційну автівку біля Херсонської обласної клінічної лікарні.﻿﻿ З посиланням на співрозмовників та Херсонську ОВА, повідомляє Українська правда.

"Українська правда" отримала відео з палаючим евакавто біля лікарні.

В ОВА також розповіли без подробиць, що вночі в області були знищені автівки "швидкої" та приватні автомобілі.

Загалом за добу три людини загинули через російську агресію, ще 13 - дістали поранення.

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