Окупанти атакували Херсонську лікарню, знищили евакуаційну автівку
Російські окупанти у ніч на 20 липня дронами атакували Херсон та спалили евакуаційну автівку біля Херсонської обласної клінічної лікарні. З посиланням на співрозмовників та Херсонську ОВА, повідомляє Українська правда.
"Українська правда" отримала відео з палаючим евакавто біля лікарні.
В ОВА також розповіли без подробиць, що вночі в області були знищені автівки "швидкої" та приватні автомобілі.
Загалом за добу три людини загинули через російську агресію, ще 13 - дістали поранення.