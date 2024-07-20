Начальник штабів США розкритикував заяви про згортання підтримки України

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун наголосив на важливості продовжувати підтримувати Україну. Інакше, за його словами, диктатор РФ Володимир Путін переможе у війні проти України, повідомляє Голос Америки.

Так Браун прокоментував заяви, озвучені окремими політиками-республіканцями про наміри припинити підтримку України.

"Якщо ми колективно припинимо підтримувати Україну, Путін переможе" , - сказав генерал.

За словами Брауна, на карту поставлено довіру до США і НАТО. А перемога Путіна, за його словами, може "надихнути" й інших, зокрема, може "відкрити двері для Сі Цзіньпіна" - лідера Китаю, якого під час з’їзду республіканців цього тижня було названо головною загрозою для США.

"Я вважаю, що важливо продовжувати надавати підтримку Україні… Наше лідерство має значення, і за ним спостерігають" , - сказав начальник штабів США.

За його словами, допомога союзників, дозволила Україні не бути швидко захопленою Росією, а сама війна зробила НАТО сильнішим альянсом. Браун зазначив, що це сталося не лише через приєднання двох нових членів, але й завдяки посиленню "діалогу усередині".

"Отже, ви бачите, що цей тип агресії фактично зміцнив союзників і партнерство. Ось що я бачу в НАТО" , - сказав генерал.

Він також наголосив, що наразі ключовим моментом для США є небажання "розширювати конфлікт".



