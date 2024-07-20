Начальник штабов США раскритиковал заявления о сворачивании поддержки Украины

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун подчеркнул важность продолжать поддерживать Украину. Иначе, по его словам, диктатор РФ Владимир Путин победит в войне против Украины, сообщает Голос Америки.

Так Браун прокомментировал заявления, озвученные отдельными политиками-республиканцами о намерениях прекратить поддержку Украины.

"Если мы коллективно прекратим поддерживать Украину, Путин победит" , - сказал генерал.

По словам Брауна, на карту поставлено доверие к США и НАТО. А победа Путина, по его словам, может "вдохновить" и других, в частности, может "открыть двери для Си Цзиньпина" - лидера Китая, который во время съезда республиканцев на этой неделе был назван главной угрозой для США.

"Я считаю, что важно продолжать оказывать поддержку Украине... Наше лидерство имеет значение, и за ним наблюдают" , - сказал начальник штабов США.

По его словам, помощь союзников, позволила Украине не быть быстро захваченной Россией, а сама война сделала НАТО более сильным альянсом. Браун отметил, что это произошло не только из-за присоединения двух новых членов, но и благодаря усилению "диалога внутри".

"Итак, вы видите, что этот тип агрессии фактически укрепил союзников и партнерство. Вот что я вижу в НАТО" , - сказал генерал.

Он также отметил, что сейчас ключевым моментом для США является нежелание "расширять конфликт".