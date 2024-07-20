Генштаб: За добу 135 зіткнень, знищено вертолітний майданчик ворога

На фронті минулої доби, 19 липня, сталися 135 бойових зіткнень з російськими військами, найбільша активність ворога спостерігається на Покровському і Торецькому напрямках. Про це йдеться у зведенні﻿ Генштабу Збройних сил України про ситуацію станом на 08:00 суботи, 20 липня.

За уточненою інформацією, минулої доби російські війська завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет, а також 77 авіаударів, скинувши 106 КАБів.

Крім цього, росіяни здійснили понад 4500 обстрілів, із них 151 - із реактивних систем залпового вогню.

Російські загарбники завдавали авіаударів у районах населених пунктів Глибоке, Малі Проходи, Липці, Вовчанські Хутори, Стариця, Пильна та Веселе Харківської області.

Армія РФ атакувала Торецьк, Північне, Щербаківку, Бересток, Залізне, Новоселівку Першу, Олександропіль, Тимофіївку, Вовче, Гродівку Донецької області, а також Лобкове, Кам’янське, Малу Токмачку та Новоданилівку Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а також уразили станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс «Оса» та вертолітний майданчик.

За інформацією Генштабу, на Харківському напрямку сталися п’ять бойових зіткнень у районах Глибокого і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовані 10 атак росіян. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового і Стельмахівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 16 разів неподалік Греківки, Невського, Тернів, Новосадового, а також у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного. Загалом було 11 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку росіяни атакували дев'ять разів у районах Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку російська армія здійснила 19 атак неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 36 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове, Яснобродівка, Скучне, Олександропіль та Новоселівка Перша, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних рубежів.

Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак біля Красногорівки, Карлівки, Парасковіївки та Костянтинівки, де війська РФ намагались прорвати оборону.

На Времівському напрямку загарбники здійснили один штурм неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку війська РФ і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Сім атак росіян не мали успіху в районах Малої Токмачки, Щербаків, Роботиного і Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку було шість бойових зіткнень з ворогом на лівобережжі Дніпра.

На Гуляйпільському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Волинському та Поліському напрямках ознаки формування наступальних угруповань ворога не виявлені.