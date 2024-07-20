Стали відомі деталі затримання мера Білгород-Дністровського

У СБУ підтвердили затримання мера одного із міст Одеської області. Він займався рекетом. З посиланням на власні джерела та СБУ, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.

"Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Одеської області. Банду очолював голова міськради одного з портових міст регіону" , - йдеться у повідомленні СБУ.

При цьому, джерела видання підтверджують, що йдеться про мера Білгород-Дністровського Віталія Граждана.

За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, яка розташована на узбережжі Чорного моря.

"Для цього учасники угруповання силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього. Після цього вони призначили на базу відпочинку "свого" директора, який почав шукати покупців на даний комплекс" , - додали в СБУ.

t.me/SBUkr

t.me/SBUkr

t.me/SBUkr

Коли покупці знайшлися, учасники банди збиралися "віджати" у власниці решту 50% корпоративних прав. За даними слідства, щоб реалізувати задумане, мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів.

"Саме вони мали переоформити "віджату" турбазу на потенційних покупців. Правоохоронці затримали очільника злочинного угруповання - мера - "на гарячому", коли той отримував 30 тис. доларів завдатку від покупців турбази" , - додали у спецслужбі.

Наразі триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

19 липня ЗМІ писали про те, що в Одеській області затримано міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана. Також у мерії відбуваються обшуки.