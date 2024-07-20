Стали известны детали задержания мэра Белгород-Днестровского

В СБУ подтвердили задержание мэра одного из городов Одесской области. Он занимался рекетом.﻿ Со ссылкой на собственные источники, СБУ, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

"Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала жителей Одесской области. Банду возглавлял глава горсовета одного из портовых городов региона" , - говорится в сообщении СБУ.

При этом источники издания подтверждают, что речь идет про мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана.

По данным следствия, фигуранты пытались незаконно завладеть местной базой отдыха, расположенной на побережье Черного моря.

"Для этого участники группировки силой заставили владелицу рекреационного объекта отказаться от 50% корпоративных прав на него. После этого они назначили на базу отдыха "своего" директора, который начал искать покупателей на данный комплекс" , - добавили в СБУ.

t.me/SBUkr

t.me/SBUkr

t.me/SBUkr

Когда покупатели нашлись, участники банды собирались "отжать" у владелицы оставшиеся 50% корпоративных прав. По данным следствия, чтобы реализовать задуманное, мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов.

"Именно они должны были переоформить "отжатую" турбазу на потенциальных покупателей. Правоохранители задержали главу преступной группировки - мэра - "на горячем", когда тот получал 30 тыс. долларов задатка от покупателей турбазы" , - добавили в спецслужбе.

В настоящее время идет расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

19 июля СМИ писали о том, что в Одесской области задержан городской голова Белгород-Днестровского Виталий Граждан. Также в мэрии проходят обыски.