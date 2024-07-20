В Україні почала працювати гаряча лінія з питань енергетики

У суботу, 20 липня, розпочала роботу урядова гаряча лінія “СТРУМ”, на яку можуть звертатися громадяни й бізнес з питань, пов’язаних з енергетичною галуззю.﻿ З посиланням на Міністерство енергетики України, повідомляє Укрінформ.

20 липня почала працювати урядова гаряча лінія 15-49 під назвою “СТРУМ”, на яку можуть звертатися громадяни та бізнес для вирішення питань, пов’язаних з енергетичною галуззю, зокрема встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності.

Звернувшись на цю телефонну лінію, можна дізнатися, як посилити енергонезалежність оселі або підприємства, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.

Консультації з енергетичних питань за номером 15-49 можна отримати безкоштовно і цілодобово, наголосили у Міністерстві.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, "метою запровадження урядової телефонної лінії “СТРУМ” є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв’язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання”.

Галущенко наголосив на важливості розвитку розподіленої генерації, оскільки "її впровадження надасть можливість забезпечити енергонезалежність українців та локальні потреби в генерації і в цілому енергетичну безпеку України”.

У зв’язку з цим уряд прийняв низку важливих рішень і фінансових програм для стимулювання розвитку розподіленої генерації.

Гаряча лінія почала працювати в рамках реалізації урядом комплексу дієвих заходів для підтримки української енергетики і кожного українця та підготовки до надважливого осінньо-зимового періоду, підкреслили в Міненерго.