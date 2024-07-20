В Украине начала работать горячая линия по вопросам энергетики

В субботу, 20 июля, начала работу правительственная горячая линия "СТРУМ", на которую могут обращаться граждане и бизнес по вопросам, связанным с энергетической отраслью. Со ссылкой на Министерство энергетики Украины, сообщает Укринформ.

20 июля начала работать правительственная горячая линия 15-49 под названием "СТРУМ", на которую могут обращаться граждане и бизнес для решения вопросов, связанных с энергетической отраслью, в частности установление альтернативных источников энергии для обеспечения собственной энергонезависимости.

Обратившись на эту телефонную линию, можно узнать, как усилить энергонезависимость дома или предприятия, получить информацию о государственных финансовых программах поддержки для установления дополнительных мощностей генерации электроэнергии и других текущих вопросов ситуации в энергетике.

Консультации по энергетическим вопросам по номеру 15-49 можно получить бесплатно и круглосуточно, отметили в Министерстве.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, "целью внедрения правительственной телефонной линии "СТРУМ" является обеспечение украинцев необходимой и доступной информацией о возможности подключения альтернативных источников энергии, получения государственной финансовой поддержки, детальных консультаций и решения проблемных вопросов по установке и подключению оборудования".

Галущенко отметил важность развития распределенной генерации, поскольку "ее внедрение позволит обеспечить энергонезависимость украинцев и локальные потребности в генерации и в целом энергетическую безопасность Украины".

В связи с этим правительство приняло ряд важных решений и финансовых программ для стимулирования развития распределенной генерации.

Горячая линия начала работать в рамках реализации правительством комплекса действенных мер по поддержке украинской энергетики и каждого украинца и подготовке к сверхважному осенне-зимнему периоду, подчеркнули в Минэнерго.