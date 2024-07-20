ОП: Зеленський із Туском усунули останню перешкоду на шляху передачі F-16
Переговори Президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском дозволили прибрати останню перепону, щоб винищувачі F-16 нарешті потрапили до України. Про це речник Президента України Сергій Никифоров повідомив в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.
«На полях саміту Європейської політичної спільноти відбулися переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, які дозволили прибрати останню перепону, щоб F-16 нарешті потрапили до України. У цьому теж бачимо великий позитив», – розповів Никифоров.
За його словами, 18 липня Президент дав інтерв’ю, в якому сказав, що літаки ще не в Україні.
«Але сподіваюся, що після переговорів з Дональдом Туском ця ситуація швидко зміниться», – наголосив речник.