ОП: Зеленский с Туском устранили последнее препятствие на пути передачи F-16
Переговоры Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Польши Дональдом Туском позволили убрать последнюю преграду, чтобы истребители F-16 наконец-то попали в Украину. Об этом пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщил в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
«На полях саммита Европейского политического сообщества состоялись переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском, которые позволили убрать последнюю преграду, чтобы F-16 наконец-то попали в Украину. В этом тоже видим большой позитив» , – рассказал Никифоров.
По его словам, 18 июля Президент дал интервью, в котором сказал, что самолеты еще не находятся в Украине.
«Но надеюсь, что после переговоров с Дональдом Туском эта ситуация быстро изменится» , – подчеркнул спикер.