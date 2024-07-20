ОП: Зеленский с Туском устранили последнее препятствие на пути передачи F-16

Переговоры Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Польши Дональдом Туском позволили убрать последнюю преграду, чтобы истребители F-16 наконец-то попали в Украину. Об этом пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщил в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

«На полях саммита Европейского политического сообщества состоялись переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском, которые позволили убрать последнюю преграду, чтобы F-16 наконец-то попали в Украину. В этом тоже видим большой позитив» , – рассказал Никифоров.

По его словам, 18 июля Президент дал интервью, в котором сказал, что самолеты еще не находятся в Украине.