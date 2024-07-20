У Трампа вимагатимуть відставки Байдена, у разі зняття його кандидатури за станом здоров'я
Кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс натякнув, що у разі зняття президента США Джо Байдена з виборів у Трампа планують вимагати його дострокової відставки, повідомляє Європейська правда.
Джей Ді Венс на тлі чуток про те, що президент США Джо Байден може відмовитись від участі у виборах під наростаючим тиском однопартійців, заявив, що з тих же міркувань слід ставити питання про спроможність Джо Байдена далі виконувати обов’язки президента.
"Якщо когнітивні функції Джо Байдена не дозволяють йому балотуватися для переобрання, тоді вони явно не дозволяють йому і залишатися Верховним Головнокомандувачем. Як може хтось із демократів, які підштовхують його до зняття з виборів, щиро стверджувати, що він має далі залишатися президентом?", – заявив Ді Венс.