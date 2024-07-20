У Трампа вимагатимуть відставки Байдена, у разі зняття його кандидатури за станом здоров'я

Кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс натякнув, що у разі зняття президента США Джо Байдена з виборів у Трампа планують вимагати його дострокової відставки, повідомляє Європейська правда.

Джей Ді Венс на тлі чуток про те, що президент США Джо Байден може відмовитись від участі у виборах під наростаючим тиском однопартійців, заявив, що з тих же міркувань слід ставити питання про спроможність Джо Байдена далі виконувати обов’язки президента.