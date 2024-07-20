Розвідка Британії проаналізувала воєнні дії оккупантів на Донеччині

Росія продовжує проводити наступальні операції на кількох ділянках фронту в Донецькій області, просувається до Покровська і Нью-Йорка.﻿ Про це заявило Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, повідомляє Укрінформ.

За даними розвідки, цілком ймовірно, що Авдіївський та Покровський напрямки залишаються основним місцем, де війська РФ зосереджують свої зусилля і, відповідно, спостерігається найвища оперативна активність ворога впродовж останнього місяця.

Вони звітують, що російські війська продовжують захоплювати територію на північ і захід від міста Очеретине, просуваючись у напрямку міста Покровськ.

Як зазначається, в районі Авдіївка - Покровськ Росія здійснила незначне просування до міста Нью-Йорк - добре укріпленої ділянки фронту і останньої точки на лінії розмежування, яка існувала до 2022 року.

Поблизу міста Часів Яр значних змін у територіальному контролі не відбулося.