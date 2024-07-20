У Флориді затримали чоловіка за погрози вбити Трампа та Венса

В американському штаті Флорида заарештували чоловіка, який погрожував вбити колишнього президента США та кандидата від Республіканської партії на виборах цього року Дональда Трампа, а також сенатора-республіканця Джей Ді Венса, який є кандидатом на посаду віцепрезидента. Про це пише The Hill, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з заявою поліції, Майкла Вайзмана заарештували за звинуваченням у письмових погрозах вбивством. Він писав погрози в соціальних мережах на адресу Трампа, Венса та їхніх родин.

Поліція дізналася про погрози з низки повідомлень в Інтернеті, а також завдяки жителям, які висловили своє занепокоєння особисто.

“Погрози також стосувалися заподіяння тілесних ушкоджень членам сімей Трампа і Венса” , - розповіли правоохоронці.

Поліція координує розслідування з Секретною службою і прокуратурою округу Палм-Біч.

Арешт відбувся після замаху на Трампа під час мітингу минулої суботи, 13 липня.