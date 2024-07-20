Во Флориде задержали мужчину за угрозы убить Трампа и Вэнса

В американском штате Флорида арестовали мужчину, который угрожал убить бывшего президента США и кандидата от Республиканской партии на выборах в этом году Дональда Трампа, а также сенатора-республиканца Джей Ди Вэнса, который является кандидатом на должность вице-президента. Об этом пишет The Hill, сообщает Зеркало недели.

Согласно заявлению полиции, Майкл Вайзман был арестован по обвинению в письменных угрозах убийством. Он писал угрозы в социальных сетях на адрес Трампа, Вэнса и их семей.

Полиция узнала об угрозах из ряда сообщений в Интернете, а также благодаря жителям, которые выразили свою обеспокоенность лично.

"Угрозы также касались причинения телесных повреждений членам семей Трампа и Вэнса" , - рассказали правоохранители.

Полиция координирует расследование с Секретной службой и прокуратурой округа Палм-Бич.

Арест произошел после покушения на Трампа во время митинга в прошлую субботу, 13 июля.