На війні загинув чемпіон Європи та України з пауерліфтингу Мазанович

Майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович віддав своє життя на війні російськими окупантами, повідомляє Новий час.

На сторінці Вишневецької територіальної громади йдеться про те, що Мазанович пішов на війну добровільно.

Служив у званні молодшого сержанта. Був командиром відділення стрілецької роти.