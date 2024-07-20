На войне погиб чемпион Европы и Украины по пауэрлифтингу Мазанович
Мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион Украины и Европы Андрей Мазанович отдал свою жизнь на войне российскими оккупантами., сообщает Новое время.
На странице Вишневецкой территориальной громады говорится, что Мазанович пошел на войну добровольно.
Служил в звании младшего сержанта. Был командиром отделения стрелковой роты.
«Андрей был жизнерадостным, хотел развивать любимый вид спорта, растить и воспитывать сына, для которого был безоговорочным авторитетом и героем. В памяти каждого, кто знал Андрея останется его искренняя улыбка», - говорится в сообщении.