На войне погиб чемпион Европы и Украины по пауэрлифтингу Мазанович

Мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион Украины и Европы Андрей Мазанович отдал свою жизнь на войне российскими оккупантами.﻿, сообщает Новое время.

На странице Вишневецкой территориальной громады говорится, что Мазанович пошел на войну добровольно.

Служил в звании младшего сержанта. Был командиром отделения стрелковой роты.