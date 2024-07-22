Віцепрезидентка Гарріс має намір "заслужити і виграти" номінацію від демократів

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що має намір виграти номінацію від Демократичної партії на посаду президента, повідомляє Українська правда.

"Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію. До дня виборів залишилося 107 днів. Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо" , – йдеться у заяві Гарріс.

Заява була опублікована в рамках кампанії Байдена.

"Цим самовідданим і патріотичним вчинком президент Байден робить те, що він робив протягом усього свого життя: ставить американський народ і нашу країну понад усе" , - заявила віце-президентка.

Вона додала, що "видатна спадщина досягнень (Байдена) не має собі рівних у сучасній американській історії, перевершуючи спадщину багатьох президентів, які перебували на посаді два терміни".

Нагадаємо, у неділю ввечері Джо Байден заявив про вихід із президентських перегонів. Він також підтримав Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії.