Вице-президент Харрис намерена "заслужить и выиграть" номинацию от демократов

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена выиграть номинацию от Демократической партии на пост президента, сообщает Украинская правда.

"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. До дня выборов осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим" , – говорится в заявлении Харрис.

Заявление Харрис было опубликовано в рамках кампании Байдена.

"Этим самоотверженным и патриотическим поступком президент Байден делает то, что он делал в течение всей своей жизни: ставит американский народ и нашу страну превыше всего" , - заявила вице-президент.

Она добавила, что "выдающееся наследие достижений (Байдена) не имеет себе равных в современной американской истории, превосходя наследие многих президентов, которые находились в должности два срока".

Напомним, в воскресенье Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки в США. Он также поддержал Камалу Харрис как кандидата от Демократической партии.