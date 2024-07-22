Вице-президент Харрис намерена "заслужить и выиграть" номинацию от демократов
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена выиграть номинацию от Демократической партии на пост президента, сообщает Украинская правда.
"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. До дня выборов осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", – говорится в заявлении Харрис.
Заявление Харрис было опубликовано в рамках кампании Байдена.
"Этим самоотверженным и патриотическим поступком президент Байден делает то, что он делал в течение всей своей жизни: ставит американский народ и нашу страну превыше всего", - заявила вице-президент.
Она добавила, что "выдающееся наследие достижений (Байдена) не имеет себе равных в современной американской истории, превосходя наследие многих президентов, которые находились в должности два срока".
Напомним, в воскресенье Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки в США. Он также поддержал Камалу Харрис как кандидата от Демократической партии.