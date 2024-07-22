Трамп хоче провести наступні дебати на каналі Fox News

Колишній президент США Дональд Трамп закликав провести другі президентські дебати на каналі Fox News, який вважається більш дружнім до нього, а не на ABC News, де проходили дебати з президентом Джо Байденом, повідомляє Українська правда.

Колишній президент заявив у своєму дописі у соцмережі Truth Social, що хто б не став кандидатом від Демократичної партії, він повинен зустрітися з ним у цій мережі на Fox News, "а не з дуже упередженою ABC".

Раніше Трамп і Байден домовилися зустрітися під час других дебатів 10 вересня, організованих ABC.

Нагадаємо, у неділю ввечері Джо Байден заявив про вихід із президентських перегонів. Він також підтримав Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії.

Трамп, коментуючи вихід Байдена з передвиборчих перегонів, заявив, що Байден ніколи не був придатний до посади президента.