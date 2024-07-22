Трамп хочет провести следующие дебаты на канале Fox News

Бывший президент США Дональд Трамп призвал провести вторые президентские дебаты на канале Fox News, который считается более дружественным к нему, а не на ABC News, где проходили дебаты с президентом Джо Байденом, сообщает Украинская правда.

Бывший президент заявил в своем посте в в соцсети Truth Social, что кто бы ни стал кандидатом от Демократической партии, он должен встретиться с ним в этой сети на Fox News, "а не с очень предвзятой ABC".

Ранее Трамп и Байден договорились встретиться во время вторых дебатов 10 сентября, организованных ABC.

Напомним, в воскресенье Байден объявил о выходе из предвыборной гонки в США. Он также поддержал Камалу Харрис как кандидата от Демократической партии.

Он также поддержал Камалу Харрис как кандидата от Демократической партии.