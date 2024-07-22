У РФ заявили про атаку безпілотників на нафтобазу в Туапсе

У російському місті Туапсе вранці 22 липня прогриміло близько 5 вибухів. Вони долинали з боку місцевої нафтобази, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

За попередньою інформацією каналу Shot, у місті спрацювала система ППО, метою безпілотників міг бути місцевий НПЗ.

Як розповіли каналу місцеві жителі, вибухи з боку місцевої нафтобази почали лунати приблизно в районі 3:30, всього було чути близько 5 гучних вибухів. До цього очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БПЛА.

Оновлено о 05:58. ТАСС із посиланням на главу Туапсинського району повідомляє, що система ППО нібито вразила вісім БПЛА в районі Туапсе на Кубані, постраждалих немає.

Оновлено о 07:15. За даними Shot, друга серія вибухів пролунала вранці в Туапсе. Знову атакували нафтобазу. Уламки одного зі "збитих" БПЛА впали на територію підприємства, почалася пожежа.

Оновлено о 07:35. "РИА Новости" з посиланням на оперштаб повідомляє, що інфраструктур НПЗ у Туапсе пошкоджено, фахівці ліквідують загоряння на площі 50 кв. м.

Нагадаємо, вранці 20 липня в Ростовській області лунали вибухи в районі військового аеродрому "Міллерово" та сталися пожежі внаслідок атаки безпілотників у регіоні. Також під удар потрапила й нафтобаза. Супутникові знімки показали, що пошкоджено об'єкти на щонайменше трьох локаціях аеродрому.