В РФ заявили об атаке беспилотников на нефтебазу в Туапсе

В российском городе Туапсе утром 22 июля раздалось около 5 взрывов. Они доносились со стороны местной нефтебазы, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

По предварительной информации канала Shot, в городе сработала система ПВО, целью беспилотников мог быть местный НПЗ.

Как рассказали каналу местные жители, взрывы в стороне местной нефтебазы начали раздаваться примерно в районе 3:30, всего было слышно около 5 громких хлопков. До этого очевидцы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА.

Обновлено в 05:58. ТАСС со ссылкой на главу Туапсинского района сообщает, что система ПВО якобы поразила восемь БПЛА в районе Туапсе на Кубани, пострадавших нет.

Обновлено в 07:15. По данным Shot, вторая серия взрывов прогремела утром в Туапсе. Снова атаковали нефтебазу. Обломки одного из "сбитых" БПЛА упали на территорию предприятия, начался пожар.

Обновлено в 07:35. РИА Новости со ссылкой на оперштаб сообщает, что инфраструктура НПЗ в Туапсе повреждена, специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв м.

Напомним, утром 20 июля в Ростовской области раздавались взрывы в районе военного аэродрома "Миллерово" и произошли пожары в результате атаки беспилотников в регионе. Также под удар попала и нефтебаза. Спутниковые снимки показали, что повреждены объекты на как минимум трех локациях аэродрома.