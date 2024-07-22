Спікер Палати представників США: Трамп зможе силою закінчити війну

Колишній президент, кандидат на виборах в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп зможе закінчити війну Росії проти України, якщо продемонструє силу.﻿﻿ Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон в етері каналу ABC News, повідомляє Українська правда.

На питання ведучої, як би Трамп закінчив війну Росії проти України, як він стверджує, за один день Джонсон відповів, що він абсолютно впевнений, що Трамп зможе покласти край цій війні, тому що він продемонструє силу.

"Ми підтримуємо ідею миру через силу. Ми не мали цього за три з половиною роки адміністрації Байдена. Це було з точністю до навпаки" , – сказав Джонсон.

Спікер запевнив, що Дональд Трамп може просто телефоном "висунути погрози та вимоги супротивникам у всьому світі, на які вони звертають увагу, тому що в певному сенсі бояться його". Це, за його словами, є справжньою цінністю.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що "ніхто не погодиться" на війну, яка триватиме ще довгі роки, але, якщо війна все ж затягнеться, Україна буде шукати рішення для проведення виборів.

У цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що світ повинен чинити тиск на Росію, аби посадити її за стіл переговорів щодо припинення війни.