Спикер Палаты представителей США: Трамп сможет силой закончить войну

Бывший президент, кандидат на выборах в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сможет закончить войну России против Украины, если продемонстрирует силу.﻿ Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в эфире канала ABC News, сообщает Украинская правда.

На вопрос ведущей, как бы Трамп закончил войну России против Украины, как он утверждает, за один день Джонсон ответил, что он абсолютно уверен, что Трамп сможет положить конец этой войне, потому что он продемонстрирует силу.

"Мы поддерживаем идею мира через силу. Мы не имели этого за три с половиной года администрации Байдена. Это было с точностью до наоборот" , – сказал Джонсон.

Спикер заверил, что Дональд Трамп может просто по телефону "выдвинуть угрозы и требования противникам во всем мире, на которые они обращают внимание, потому что в определенном смысле боятся его". Это, по его словам, является настоящей ценностью.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что "никто не согласится" на войну, которая продлится еще долгие годы, но, если война все же затянется, Украина будет искать решение для проведения выборов.

В этом же интервью Зеленский заявил, что мир должен оказать давление на Россию, чтобы посадить ее за стол переговоров о прекращении войны.