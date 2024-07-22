Курс валют НБУ на 22 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 22 липня 2024 року
Курс долара порівняно з 21 липня зріс на 7 коп. до 41.4912 за 1 долар.
Євро подешевшав на 8 коп. до 45.1860 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 53.6232 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 19 коп. до 46.6613 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав до 10.5498 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.491 200
|EUR
|Євро
|45,186 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.623 200
|CHF
|Швейцарський франк
|46.661 300
|PLN
|Польський злотий
|10.549 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.