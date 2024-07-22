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Курс валют НБУ на 22 липня

Курс валют НБУ на 22 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 22 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 21 липня зріс на 7 коп. до 41.4912 за 1 долар.

Євро подешевшав на 8 коп. до 45.1860 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 53.6232 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 19 коп. до 46.6613 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав до 10.5498 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.491 200 +0.0692
EUR Євро 45,186 000 --0.0758
GBP Фунт стерлінгів 53.623 200 --0.1467
CHF Швейцарський франк 46.661 300 --0.1856
PLN Польський злотий 10.549 800 +0.0037

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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