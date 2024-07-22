Курс валют НБУ на 22 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 22 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 21 липня зріс на 7 коп. до 41.4912 за 1 долар.

Євро подешевшав на 8 коп. до 45.1860 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 53.6232 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 19 коп. до 46.6613 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав до 10.5498 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.491 200 EUR Євро 45,186 000 GBP Фунт стерлінгів 53.623 200 CHF Швейцарський франк 46.661 300 PLN Польський злотий 10.549 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.