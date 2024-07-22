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Курс валют НБУ на 22 июля

Курс валют НБУ на 22 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 22 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 июля, вырос на 7 коп до 41.4912 за 1 доллар.

Евро подешевел на 8 коп до 45.1860 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 53.6232 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 19 коп до 46.6613 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на до 10.5498 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.491200 +0.0692
EUR Евро 45.186000 --0.0758
GBP Фунт стерлингов 53.623200 --0.1467
CHF Швейцарский франк 46.661300 --0.1856
PLN Польский злотый 10.549800 +0.0037

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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