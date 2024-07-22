Курс валют НБУ на 22 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 22 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 июля, вырос на 7 коп до 41.4912 за 1 доллар.

Евро подешевел на 8 коп до 45.1860 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 53.6232 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 19 коп до 46.6613 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на до 10.5498 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.491 200 EUR Евро 45.186 000 GBP Фунт стерлингов 53.623 200 CHF Швейцарский франк 46.661 300 PLN Польский злотый 10.549 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.