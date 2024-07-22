Курс валют НБУ на 22 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 22 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 21 июля, вырос на 7 коп до 41.4912 за 1 доллар.
Евро подешевел на 8 коп до 45.1860 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 53.6232 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 19 коп до 46.6613 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на до 10.5498 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.491200
|EUR
|Евро
|45.186000
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.623200
|CHF
|Швейцарский франк
|46.661300
|PLN
|Польский злотый
|10.549800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.