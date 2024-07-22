Ситуація на фронті на ранок 22 липня: зведення Генштабу ЗСУ

Минулої доби, 21 липня, на фронті зафіксовано 117 бойових зіткнень Сил оборони з російським військом, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень.

Вчора російський агресор завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах 3 ракетні (4 ракети), 72 авіаційні удари (зокрема задіяв 100 КАБ) та 1542 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4621 обстріл позицій українських військ, 135 із них — з РСЗВ.

Авіаційних ударів противника зазнали райони таких населених пунктів:

Вовчанськ, Борщова, Липці, Колісниківка, Глибоке, Дегтярне, Білий Колодязь, Малі Проходи, Стариця Харківської області;

Греківка, Макіївка, Надія Луганської області;

Північне, Нью-Йорк, Торецьк, Новоселівка Перша, Катеринівка, Олександропіль, Межове, Бересток, Костянтинівка, Розлив, Нескучне, Старомайорське, Урожайне, Вугледар, Вовче, Желанне, Донецької області;

Степногірськ на Запоріжжі;

Тягинка, Тамарине, Бургунка Херсонської області.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом було 12 бойових зіткнень. Бої точилися в районах Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському — противник 11 разів атакував позиції Сил оборони. Українські захисники відбивали штурмові дії біля Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в напрямку Глушківки.

На Лиманському — відбили 11 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського та Тернів.

На Сіверському — відбито 9 штурмових дій поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському — ЗСУ зупинили 13 спроб противника прорвати оборону, зокрема в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, та Андріївки Донецької області.

На Торецькому — росіяни за підтримки авіації здійснили 8 атак неподалік Північного, Залізного та Торецька.

На Покровському — ЗСУ відбили 39 наступальних і штурмових дій. Противник концентрував зусилля в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогресу, Калинового та Уманського Донецької області.

На Курахівському — Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Парасковіївки. Тут війська РФ 7 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському — агресор здійснив один невдалий штурм позицій ЗСУ. При цьому ворог надзвичайно активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію на цій ділянці фронту, вдарив по районах Вугледара, Катеринівки, Урожайного, Старомайорського. Костянтинівки, Розлива, Нескучного, Времівки.

На Оріхівському — окупанти 3 рази безуспішно штурмували позиції Сил оборони поблизу Роботиного та Новоданилівки.

На Придніпровському — противник не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Три невдалих штурми агресора були відбиті.

На Волинському та Поліському — оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

Окупанти залишаються на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, обстрілюють населені пункти з території РФ, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність.