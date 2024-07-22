Ситуация на фронте на утро 22 июля: сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки, 21 июля, на фронте зафиксировано 117 боевых столкновений Сил обороны с российским войском, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки зафиксировано 117 боевых столкновений.

Вчера российский агрессор нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам 3 ракетных (4 ракеты), 72 авиационных удара (в том числе задействовал 100 КАБ) и 1542 удара дронами-камикадзе, произвел 4621 обстрел позиций украинских войск, 135 из них — из РС.

Авиационным ударам противника подверглись районам таких населенных пунктов:

Волчанск, Борщева, Липцы, Колесниковка, Глубокое, Дегтярное, Белый Колодец, Малые Проходы, Старица Харьковской области;

Грековка, Макеевка, Надежда Луганской области;

Северное, Нью-Йорк, Торецк, Новоселовка Первая, Екатериновка, Александрополь, Межевое, Бересток, Константиновка, Разлив, Нескучное, Старомайорское, Урожайное, Угледар, Волчье, Желание, Донецкой области;

Степногорск в Запорожье;

Тягинка, Тамарино, Бургунка Херсонской области.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего было 12 боевых столкновений. Бои шли в районах Волчанска и Глубокого.

На Купянском — противник 11 раз атаковал позиции Сил обороны. Украинские защитники отражали штурмовые действия возле Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в направлении Глушковки.

На Лиманском — отбили 11 атак оккупантов недалеко от Макеевки, Невского и Тернов.

На Северском — отражены 9 штурмовых действий вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском — ВСУ пресекли 13 попыток противника прорвать оборону, в том числе в районах Часового Яра, где произошло более половины этих боеприкосновений, и Андреевки Донецкой области.

На Торецком — россияне при поддержке авиации совершили 8 атак недалеко от Северного, Железного и Торецка.

На Покровском — ВСУ отразили 39 наступательных и штурмовых действий. Противник концентрировал усилия в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Прогресса, Калинового и Уманского Донецкой области.

На Кураховском — Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки и Парасковеевки. Здесь войска РФ 7 раз пытались прорвать оборону.

На Времевском — агрессор совершил один неудачный штурм позиций ВСУ. При этом враг чрезвычайно активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию на этом участке фронта, ударил по районам Угледара, Екатериновки, Урожайного, Старомайорского. Константиновки, Разлива, Нескучного, Времевки.

На Ореховском — оккупанты 3 раза безуспешно штурмовали позиции Сил обороны вблизи Роботиного и Новоданиловки.

На Приднепровском — противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма агрессора были отбиты.

На Волынском и Полесском — оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок РФ не выявлено.

Оккупанты остаются на границе с Черниговской и Сумской областями, обстреливают населенные пункты с территории РФ, проводят диверсионно-разведывательную деятельность.