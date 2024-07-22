Застосунок "Київ Цифровий" не працює: "технічні негаразди"

Застосунок "Київ Цифровий" наразі недоступний для користувачів. Причина проблем із доступом пов'язана зі збоєм роботи, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Так, після авторизації спливає вікно з повідомленням, що "через технічні негаразди можуть виникати складнощі у роботі застосунку".

"Спеціалісти вже працюють, щоб все стало на свої місця" , - ідеться у повідомленні.

Наразі відомо, що користувачі застосунку не можуть скористатись відповідними сервісами через проблеми з доступом. Зокрема, нарікання є на неможливість оплати через "Київ Цифровий" попри наявні на рахунку кошти.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 липня в застосунку "Київ Цифровий" проводили технічні роботи. У зв'язку з цим тимчасово не працювала оплата сервісів.