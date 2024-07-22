Приложение "Киев Цифровой" не работает: "технические неполадки"

Приложение "Киев Цифровой" пока недоступно для пользователей. Причина проблем с доступом связана со сбоем работы, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Так, после авторизации всплывает окно с сообщением, что "из-за технических проблем могут возникать сложности в работе приложения".

"Специалисты уже работают, чтобы все стало на свои места" , - говорится в сообщении.

Пока известно, что пользователи приложения не могут воспользоваться соответствующими сервисами из-за проблем с доступом. В частности, есть нарекания на невозможность оплаты через "Киев Цифровой", несмотря на имеющиеся на счету средства.

Напомним, в ночь с 20 на 21 июля в приложении "Киев Цифровой" проводились технические работы. В связи с этим временно не работала оплата сервисов.