Трамп дещо випереджає Гарріс в останніх опитуваннях

Дані останніх опитувань свідчать про те, що Камала Гарріс, яка може стати кандидаткою Демократичної партії на президентських виборах у США, з незначним відривом відстає від кандидата республіканців Дональда Трампа.﻿ Про це пише The Hill на основі середніх даних опитувань у США від Decision Desk HQ (DDHQ) та The Hill.

У парі Трамп-Гарріс експрезидент випереджає її на приблизно 2 процентних пункти – із 47% проти 45%. Це майже такі ж показники, як у парі з Джо Байденом – 46% до 43,5%.

У разі включення в опитування незалежного кандидата Роберта Кеннеді відрив Трампа від Гарріс зростає до 5,7 процентних пунктів – приблизно 43% проти 37%, тоді як Кеннеді підтримали би майже 6%.

Як відомо, ввечері 21 липня за київським часом президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

Байден, який переміг на праймеріз, не може самостійно обирати кандидата у разі свого виходу з перегонів. Однак видається малореальним, що партія виступить проти його пропозиції – у тому числі зважаючи на дуже малий часовий проміжок для ухвалення рішення.