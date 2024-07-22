Трамп несколько опережает Харрис в последних опросах

Данные последних опросов свидетельствуют о том, что Камала Харрис, которая может стать кандидатом Демократической партии на президентских выборах в США, с незначительным отрывом отстает от кандидата республиканцев Дональда Трампа.﻿ Об этом пишет The Hill на основе средних данных опросов в США от Decision Desk HQ (DDHQ) и The Hill.

В паре Трамп-Харрис экс-президент опережает ее примерно на 2 процентных пункта – с 47% против 45%. Это почти такие же показатели, как в паре с Джо Байденом – 46% к 43,5%.

В случае включения в опрос независимого кандидата Роберта Кеннеди отрыв Трампа от Харрис возрастает до 5,7 процентных пунктов – примерно 43% против 37%, тогда как Кеннеди поддержали бы почти 6%.

Как известно, вечером 21 июля по киевскому времени президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Байден, победивший на праймериз, не может самостоятельно выбирать кандидата в случае своего выхода из гонки. Однако представляется малореальным, что партия выступит против его предложения – в том числе учитывая очень малый временной промежуток для принятия решения.