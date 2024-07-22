Сирський розповів, де на Східному фронті точаться найзапекліші бої

Фактично по всьому східному фронту в Україні тривають активні бойові дії різної інтенсивності, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Ворог не зважає на доволі високий рівень втрат та продовжує рватися в напрямку Покровська. Жорсткі бої тривають в Красногоровці, в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра" , — повідомив він.

Крім того, росіяни, за словами Сирського, не полишають спроб захопити Стельмахівку, Макіївку, атакують позиції Сил оборони в Іванівському, Кліщіївці, намагаються захопити острови пойми лівого берега річки Дніпро.

"Фактично по всьому фронту тривають активні бойові дії різної інтенсивності" , — зазначив головком.

На його думку, аби зупинити наступ ворога, який переважає у кількості, перш за все потрібно "ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених в інженерному плані рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів, насамперед бойових дронів, в яких ми маємо перевагу".

"А також опанування нових способів знищення розвідувальних БПЛА противника в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності, тільки з використанням засобів РЕБ та fpv-дронів" — додав Сирський.

Як повiдомлялось, минулої доби, 21 липня, на фронті зафіксовано 117 бойових зіткнень Сил оборони з російським військом.