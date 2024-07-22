Сырский рассказал, где на Восточном фронте идут самые ожесточенные бои

Фактически по всему Восточному фронту в Украине ведутся активные боевые действия разной интенсивности, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Враг не учитывает достаточно высокий уровень потерь и продолжает рваться в направлении Покровска. Жесткие бои продолжаются в Красногоровке, в районах Прогресса, Железного, Северного, Часового Яра" , — сообщил он.

Кроме того, россияне, по словам Сырского, не оставляют попыток захватить Стельмаховку, Макеевку, атакуют позиции Сил обороны в Ивановском, Клещиевке, пытаются захватить острова поймы левого берега реки Днепр.

"Фактически по всему фронту продолжаются активные боевые действия разной интенсивности" , — отметил главком.

По его мнению, чтобы остановить наступление превосходящего в количестве врага, прежде всего требуется "эффективное огневое поражение основных сил противника и его резервов на дальних подступах, комплексное поражение перед передним краем, устойчивое содержание подготовленных в инженерном плане рубежей и позиций, максимально эффективное использование всех возможностей оружия и боеприпасов, прежде всего боевых дронов, в которых мы имеем преимущество".

"А также овладение новыми способами уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, только с использованием средств РЭБ и fpv-дронов" — добавил Сырский.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 21 июля, на фронте зафиксировано 117 боевых столкновений Сил обороны с российским войском.