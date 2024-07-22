Monobank запустив сервіс для бізнесу з безплатними переказами та грою "Косинка"

Перші компанії отримали свої запрошення до mono бізнесу - сервісу для підприємств з безплатними переказами на рахунки інших банків та іншими послугами, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив співзасновник фінустанови Олег Гороховський.

За словами Гороховського, mono бізнес — це:

повністю дистанційне відкриття рахунку. Носити папірці нікуди не потрібно;

безплатні платежі на рахунки будь-яких банків і єдиний тариф ₴1000 на місяць;

12% (залежить від облікової ставки НБУ) річних на залишок коштів від ₴100 000 протягом дня;

єдиний застосунок mono, в якому і особиста картка, і бізнес, а також простий веб-кабінет;

прозорий фінансовий моніторинг;

гра "Косинка" для бухгалтерів.

"Ми навіть не думали працювати з бізнесом, робити ФОПів, еквайринг, покупку частинами. Але на практиці у нас непогано вийшло, і нашими інструментами вже давно користуються як маленькі кавʼярні на районі, так і великі торговельні мережі та підприємства" , — зазначив Гороховський.

Саме таке визнання стало для компанії стимулом створити кращий досвід для компаній різного розміру, зазначив підприємець.

Він додав, що у mono бізнес не змінюватимуть тарифи на персональних зустрічах, не ставитимуть умови та не укладатимуть індивідуальні домовленості.